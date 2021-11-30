Питерс покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Екатеринбуржский «Автомобилист» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Биллом Питерсом, сообщается на официальном сайте клуба.
«Тренер, который возглавлял команду на протяжении полутора лет, покидает «Автомобилист». Мы благодарим Билла за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в заявлении.
Питерс возглавлял команду с сезона-2020/2021. Вместе с клубом он вышел в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, где уступил будущему победителю — «Авангарду» (1-4).
Ранее Питерс также возглавлял «Каролину Харрикейнз» (2014-2018), сборную Канады (2016, 2018) и «Калгари Флэймз» (2018-2019).
«Автомобилист» в текущем сезоне занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, после 34 матчей набрав 33 очка.
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