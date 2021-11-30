Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питерс покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Питерс покинул пост главного тренера «Автомобилиста»
Комментарии

Екатеринбуржский «Автомобилист» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Биллом Питерсом, сообщается на официальном сайте клуба.

«Тренер, который возглавлял команду на протяжении полутора лет, покидает «Автомобилист». Мы благодарим Билла за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в заявлении.

Питерс возглавлял команду с сезона-2020/2021. Вместе с клубом он вышел в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, где уступил будущему победителю — «Авангарду» (1-4).

Ранее Питерс также возглавлял «Каролину Харрикейнз» (2014-2018), сборную Канады (2016, 2018) и «Калгари Флэймз» (2018-2019).

«Автомобилист» в текущем сезоне занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, после 34 матчей набрав 33 очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021