Плющев: сборная России должна детально расписывать планы «А» и «Б» к Олимпиаде уже сейчас

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о подготовке сборной России по хоккею к Олимпийским играм 2022 года.



«Нам нужно не витать в облаках, а понимать, турнир какого масштаба нас ждёт и как мы к нему должны готовиться. Все события, которые в последнее время разворачиваются вокруг национального хоккея, свидетельствуют о том, что мы «плывём».



Прежде всего у нас до сих пор детально не отработан ни «план А», ни «план Б». Эпидемия, похоже, набирает ход, шансы НХЛ поехать в Пекин, мягко скажем, не растут. Канада недвусмысленно на это намекает: на Кубок Первого канала летит собранная из легионеров команда под руководством тренера Жюльена, в Москве её ждёт генеральный прогон. У «кленовых листьев» всё четко.



Что происходит у нас, мне не совсем понятно. Молодёжь во главе с Жамновым и Ковальчуком вроде бы слетала во Флориду, похоже, там состоялись какие-то встречи. Но с тех пор прошёл месяц — и тишина.



Жамнов — в прошлом большой хоккеист, чемпион, но в своём новом амплуа менеджера и тренера он пока только стартует, со «Спартаком» за много лет не выиграл ни одной серии плей-офф. А тут попал в форс-мажорную ситуацию, когда нужно быть кризисным менеджером. И не на среднем уровне, а на высшем.



Сейчас за несколько месяцев в тренерской профессии из студента он должен вырасти в профессора. Наверное, в истории мирового хоккея такие примеры были, но нужны особая энергетика и особый талант.



Кубок Первого канала — последняя возможность для сборной России отработать план «Б». Теперь время идёт уже не на недели, а на дни и часы. Даже Пхенхчхан мы выиграли на тоненького, хотя в том сезоне сборная Олега Знарка наигрывалась планомерно, через все этапы Евротура. Сейчас — если вновь реализуется «план Б» — будем играть в Пекине буквально с чистого листа.



Я считаю, что НХЛ будет цепляться за Олимпиаду до последнего. Даже не из-за каких-то коммерческих моментов, а из-за политических. Северная Америка прекрасно понимает, что имеет хорошие шансы победить Европу и прежде всего Россию на таком перспективном рынке, как Китай. Там они сначала легко нас обыграли на клубном уровне, навязав нашему «Куньлуню» североамериканские кадры и школу, теперь хотят сделать это на национальном уровне.



Но ещё раз повторюсь, за два месяца до Олимпиады мы просто обязаны быть готовы к обоим сценариям, планы «А» и «Б» уже сейчас необходимо расписывать поминутно и пофамильно, со всеми деталями. Только тогда подготовка к Пекину станет не «фейковой», а настоящей», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.