Сможет ли Николай Заварухин изменить ситуацию в «Автомобилисте»?
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«Автомобилист» объявил о назначении новым главным тренером клуба Николая Заварухина.
Он сменил на этом посту канадского специалиста Билла Питерса. Заварухин имеет опыт работы главным тренером в «Сибири» (2019-2021), также он входил в штаб екатеринбуржского клуба до ухода Питерса.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Сможет ли Николай Заварухин изменить ситуацию в «Автомобилисте»?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, помогать Заварухину в тренерском штабе будут ассистенты Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также специалист по физической подготовке Алексей Селивёрстов.
«Автомобилист» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 34 матчей.
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