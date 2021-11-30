«Автомобилист» объявил о назначении новым главным тренером клуба Николая Заварухина.



Он сменил на этом посту канадского специалиста Билла Питерса. Заварухин имеет опыт работы главным тренером в «Сибири» (2019-2021), также он входил в штаб екатеринбуржского клуба до ухода Питерса.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Сможет ли Николай Заварухин изменить ситуацию в «Автомобилисте»?

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Напомним, помогать Заварухину в тренерском штабе будут ассистенты Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также специалист по физической подготовке Алексей Селивёрстов.



«Автомобилист» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 34 матчей.