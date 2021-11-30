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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 30 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 30 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 30 ноября.

В Восточной конференции первое место занимает «Вашингтон Кэпиталз», подопечные Питера Лавиолетта имеют в своём активе 33 очка после 22 матчей. Столько же баллов имеет «Торонто Мэйпл Лифс», но канадский клуб провёл на один матч больше. «Каролина Харрикейнз» после 20 встреч набрала 31 балл и расположилась на третьей строчке. «Флорида Пантерз» имеет аналогичное количество очков, но провела на игру больше.

В Западной конференции на первое место вышел «Калгари Флэймз», обыгравший сегодня ночью «Питтсбург Пингвинз» (2:1, бул.) В их активе 31 балл после 22 встреч. Вторая строчка — у «Эдмонтон Ойлерз», набравшего 30 очков после 20 матчей. Третью позицию занимает «Миннесота Уайлд», набравшая 29 очков в 21 встрече.

Турнирная таблица НХЛ
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