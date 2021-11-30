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Директор «Автомобилиста»: ищем топ-вратаря под большие задачи

Директор «Автомобилиста»: ищем топ-вратаря под большие задачи
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о целях клуба по усилению состава.

«Клуб ищет легионера, приоритет — вратарь. К сожалению, рынок достаточно беден на вратарей топ-уровня. Хорошие вратари у нас в команде уже есть, а топ-вратарей под большие задачи на рынок не выходило после ухода Коваржа. Продолжаем переговоры, они на данный момент идут, конкретного результата нет.

С момента ухода Коваржа мы ведём поиски, но не можем позволить взять хоккеистов среднего уровня, которых нам предлагали и была возможность взять. У нас ещё есть время до дедлайна.

Мы не имеем права потратить лимит свободных средств, не определившись с кандидатурой основного вратаря, поэтому приоритет есть. Если после этого решения останутся дополнительные средства, вместе с Заварухиным будем рассматривать кандидатов на другие позиции. После начала сезона мы взяли только Якова Рылова для усиления защиты», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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