Директор «Автомобилиста»: ищем топ-вратаря под большие задачи

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о целях клуба по усилению состава.



«Клуб ищет легионера, приоритет — вратарь. К сожалению, рынок достаточно беден на вратарей топ-уровня. Хорошие вратари у нас в команде уже есть, а топ-вратарей под большие задачи на рынок не выходило после ухода Коваржа. Продолжаем переговоры, они на данный момент идут, конкретного результата нет.



С момента ухода Коваржа мы ведём поиски, но не можем позволить взять хоккеистов среднего уровня, которых нам предлагали и была возможность взять. У нас ещё есть время до дедлайна.



Мы не имеем права потратить лимит свободных средств, не определившись с кандидатурой основного вратаря, поэтому приоритет есть. Если после этого решения останутся дополнительные средства, вместе с Заварухиным будем рассматривать кандидатов на другие позиции. После начала сезона мы взяли только Якова Рылова для усиления защиты», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.