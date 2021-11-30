Кожевников — об отставке Питерса: опухоль вырезана, теперь организм должен заработать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Билла Питерса с поста главного тренера «Автомобилиста».



«Что иностранные тренеры вообще здесь делают? У нас и своих хороших ребят хватает. Питерс пришёл, ему заплатили деньги, теперь за расторжение заплатят. Я против иностранцев, у нас свой хоккей, стиль не меняется. Питерсу собрали команду, столько денег потратили на игроков. Где-то бы своих воспитывали, а здесь ему надо команду собирать.



Не говорю, что причина поражений – только в Питерсе, но основная проблема была в нём. Главный элемент удалён, опухоль вырезана, теперь организм должен заработать, машина должна завестись.



Заварухин там всё знает. Посмотрим, спасёт ли он ситуацию, я думаю да, команда при нём встряхнётся, будет по-другому выглядеть. Будем этого ждать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.