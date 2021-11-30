Н. Михайлис: сам понимаю, что нужно прибавлять каждый год, не оставаться подающим надежды

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис рассказал о своей игре в текущем сезоне КХЛ, а также о попадании на Матч звёзд.



«Я всегда стремился к этому, но часто не получалось, или стабильности не хватало, или травмы подводили. В каких-то сезонах у меня были провалы, сейчас держу себя в более строгих, профессиональных рамках, слежу за своим организмом. Улучшил подход к тренировкам, пересмотрел питание, выбрал то, что мне подходит, учитывая физиологию. Поэтому пока более и менее всё идёт стабильно, хотя раньше октябрь-ноябрь мои «любимые» и «весёлые» месяцы. Плюс нужно понимать, что от твоего личного подхода к самому себе зависит результат команды, неправильно готовишься, восстанавливаешь или нарушаешь режим, выпадаешь, значит, подводишь не только себя, а всех 20 человек на льду.



Роль лидера? Сам понимаю, что нужно прибавлять с каждым годом, улучшать свою игру, а не оставаться вечно подающим надежды. Поэтому хожу на дополнительные бросковые тренировки или в зал к специалисту, который знает, как улучшать физику хоккеистов, кстати, это тоже прибавляет уверенности, а это уже сказывается на игре.



Одна из главных причин, почему «Барыс» сейчас не в восьмёрке – не слаженные командные действия? Тут много факторов. Летом ушло много человек, которые провели здесь не один сезон. Пришли новые легионеры, новая страна, новая лига, им требовалось время, чтобы влиться, пообщаться со всеми, привыкнуть к такому образу жизни. Недавно присоединились ещё игроки, им тоже нужно немного времени, чтобы влиться. Сомневаюсь, что кто-то, поменяв работу, сразу с первых дней знает, что и как делать, как и что устроено. Думаю, всё будет нормально, потихоньку мы находим свою игру. Нужно просто стараться всем вместе идти к нашим целям.



Матч звёзд? Очень рад. С того момента, как я попал в «Барыс», когда туда уезжали то Найджел Доус, то Даррен Диц или Рома Старченко, всегда было желание оказаться там, в одном месте с лучшими игроками лиги. Это новый, гарантировано классный опыт, что-то новое, яркое шоу. Думаю, такое запоминается надолго. Спасибо большое всем болельщикам, поглядывал, как шло голосование, и приятно удивлялся, что у меня есть шансы выиграть. Большая благодарность всем, благодаря кому я поеду на это большое событие», — цитирует Михайлиса пресс-служба клуба.