«В такие моменты понимаешь, чего ты стоишь». Уилер — о 6 поражениях «Виннипега» в 7 матчах
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Нападающий и капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (0:1). Этот проигрыш стал шестым за последние семь встреч для клуба.
«Именно в такие тяжёлые моменты ты понимаешь, чего стоишь. Если идти по ходу сезона спокойно и забивать, когда захочется, то в плей-офф ты получишь удар в челюсть.
Как с этим справиться? Наверное, наш коллектив столкнулся с трудностями, чтобы научиться выигрывать матчи не только благодаря атаке. Нам это очень сильно поможет», — приводит слова Уилера официальный сайт НХЛ.
«Виннипег» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 22 матчей набрав 24 очка.
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