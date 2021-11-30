«В такие моменты понимаешь, чего ты стоишь». Уилер — о 6 поражениях «Виннипега» в 7 матчах

Нападающий и капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (0:1). Этот проигрыш стал шестым за последние семь встреч для клуба.



«Именно в такие тяжёлые моменты ты понимаешь, чего стоишь. Если идти по ходу сезона спокойно и забивать, когда захочется, то в плей-офф ты получишь удар в челюсть.



Как с этим справиться? Наверное, наш коллектив столкнулся с трудностями, чтобы научиться выигрывать матчи не только благодаря атаке. Нам это очень сильно поможет», — приводит слова Уилера официальный сайт НХЛ.



«Виннипег» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 22 матчей набрав 24 очка.