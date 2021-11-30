Вайсфельд: Крикунов принял авантюрное решение. «Динамо» Рига — специфическая организация

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал назначения Владимира Крикунова на пост главного тренера рижского «Динамо».



«То, что в рижском «Динамо» поменяли тренера, меня не удивило – у Валерия Кулибабы нет опыта работы на таком уровне. Но, что туда поехал Крикунов, это, конечно, неожиданно.



Он может выправить ситуацию в одном из аутсайдеров лиги? Сложно сказать, я не знаю, какая ситуация сейчас в команде. Но, с моей точки зрения, Крикунов принял авантюрное решение. Рижское «Динамо» – специфическая организация. Если бы он возглавил какую-то другую команду, я бы удивился меньше.



Он уже работал в рижском «Динамо», только 39 лет назад. У него, по-моему, даже дом там есть. Рига не самое плохое место для работы. Думаю, он должен всё-таки поправить дела в команде. Но другой вопрос, какие возможности у этого клуба? Какие задачи могут быть поставлены, кроме того, чтобы уйти с последнего места?



Крикунов несколько раз говорил, что заканчивает карьеру тренера, и каждый раз возвращался? Мне кажется, к таким заявлениям не стоит относиться серьёзно. Он несколько раз заканчивал тренерскую карьеру. Видимо, поступило предложение, от которого нельзя отказаться», — цитирует Вайсфельда «Рейтинг букмекеров».