Громкое возвращение в КХЛ! 71-летний Крикунов везёт баллоны в Латвию

Владимир Крикунов стал главным тренером рижского «Динамо», в очередной раз возобновив тренерскую карьеру. Самый опытный специалист российского хоккея постарается поднять со дна рижское «Динамо».

Пожалуй, одна из самых мощных бомб нынешнего сезона КХЛ сегодня прогремела в столице Латвии. Мэтр советского и российского хоккея Владимир Крикунов вновь возвращается к работе! 71-летний специалист, покинувший по окончании предыдущего сезона московское «Динамо», снова оказывается у руля «Динамо».

Правда, на этот раз рижского. Таким образом, Владимир Васильевич собрал своеобразный комплект – он был у руля «Динамо» не только в Москве и Риге, но ещё в Минске (на заре тренерской карьеры) и даже в Екатеринбурге, где главной командой города до «Автомобилиста» была «Динамо-Энергия».

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Рижане находятся в крайне тяжёлой ситуации – после неожиданного ухода Сергея Зубова с поста главного тренера месяц назад и без того не блиставшая команда совсем развалилась, рухнув на дно Западной конференции. Эксперимент с Валерием Кулибабой, который мог возглавить клуб ещё до назначений Зубова и даже Петериса Скудры, с треском провалился – «Динамо» одержало всего две победы (с «Адмиралом» и московскими одноклубниками) и ещё дважды смогло добыть очки, доведя до серии буллитов встречи со СКА и «Нефтехимиком».

Очевидно, что латвийцам в такой ситуации был необходим специалист с опытом, но где можно взять квалифицированного тренера посреди сезона, да ещё и такого, который согласится возглавить настолько проблемный клуб? Гражданин Латвии Олег Знарок и Андрей Скабелка, которые сейчас являются самыми статусными специалистами на рынке, едва ли взялись бы за такую работу.

В то же время самым опытным свободным агентом среди тренеров оставался Владимир Крикунов, который так и не получил должность консультанта в московском «Динамо». После того как Владимир Васильевич покинул тренерский мостик бело-голубых, он наверняка занимался давно запланированными делами – достраивал забор на даче и дописывал книгу, которую хотел выпустить в свет уже в конце этого года.

Но, видимо, инструменты – как строительные, так и печатные – вновь придётся отложить. Спустя почти 30 лет Крикунов возвращается в Ригу – на протяжении шести лет он, будучи игроком, защищал цвета «Динамо» ещё до его расформирования в 1995 году. Теперь его задача – сделать из возрождённых рижан боеспособную команду. О серебряных медалях, которые были завоёваны в том числе Крикуновым в 1988 году, в «Динамо» сейчас и не мечтают, но надежду обострить и без того интересную борьбу за место в первой восьмёрке Запада наверняка сохраняют.

«Понимаю ли я, что в рижском «Динамо» непростая ситуация? Более чем. Сейчас я ещё в Москве, дома. Знаю, что клуб уже объявил о моём назначении. Переговоры прошли относительно быстро. Для меня не впервой сталкиваться с трудностями и много работать, надо разобраться, в чём там дело, за что берусь. Завтра у меня намечен самолёт в Ригу. По моим помощникам пока ясности нет. У меня в Риге дом, квартира, так что в плане быта и жилья никаких проблем не будет», — рассказал Владимир Васильевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

И действительно, Крикунов отлично знает, как создавать крепкие команды в не самых тепличных условиях. При нём положительную динамику в начале 2000-х показывал «Нефтехимик», а сборная Беларуси заняла четвёртое (!) место на Олимпиаде-2002, в четвертьфинале обыграв звёздных шведов.

С Владимиром Васильевичем блеснуло московское «Динамо», в 2005 году катком прошедшееся по соперникам после пяти лет неудач, пусть там благодаря локауту в НХЛ и собрался очень мощный состав. Он же во время первого возвращения в Нижнекамск привёл команду к лучшему результату в истории КХЛ, доведя её до четвертьфинала, и принял бразды правления в московском «Динамо» после провала Владимира Воробьёва в сезоне-2017/2018 и начале регулярки-2018/2019, вернув бело-голубых на высокий уровень.

Сделать то же самое в Риге ему будет очень тяжело – всё-таки сложно вернуть на высокий уровень команду, которая, по сути, никогда там и не была. Но кто, как не самый опытный специалист в истории российского хоккея, в прошлом году установивший абсолютный рекорд по количеству матчей в качестве главного тренера в отечественных чемпионатах, может наладить игру в безнадёжном аутсайдере? Ради этого Владимир Васильевич в очередной раз возвращается с пенсии и готовится как минимум ещё на год продлить своё уникальное достижение.

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Вместе с Крикуновым в Латвию приедут и его знаменитые силовые упражнения с баллонами – автомобильными шинами, которые привязываются к игроку с помощью ремня и на которых сидит ещё один хоккеист. Многие подопечные Владимира Васильевича признали, что после таких тренировок стали сильнее и даже «летали» по площадке. Посмотрим, вырастут ли крылья у хоккеистов рижского «Динамо».