Лямся: у «Салавата» есть проблема с заброшенными шайбами. Пробуем разные сочетания

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Это была очень сложная игра. Главное, что все звенья нашей команды сыграли грамотно в таком тяжёлом матче. Сегодня старались разделить игровое время, некоторые отдыхают. Главное, чтобы все играли равномерно, мы старались за этим следить.



У нас есть проблема с заброшенными шайбами. Отмечу, что мы находимся в середине регулярного сезона. Пробуем разные сочетания. Линия Кадейкина здорово действовала. Также отмечу тройку Хохрякова.



Была ли проблема с игрой на маленькой площадке? Мы прекрасно понимали, как будет действовать соперник. Они прессинговали вдвоём, втроём. Они не оставляли свободного места, особенно на углах площадки», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».