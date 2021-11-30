Лямся: у «Салавата» есть проблема с заброшенными шайбами. Пробуем разные сочетания

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Это была очень сложная игра. Главное, что все звенья нашей команды сыграли грамотно в таком тяжёлом матче. Сегодня старались разделить игровое время, некоторые отдыхают. Главное, чтобы все играли равномерно, мы старались за этим следить.
У нас есть проблема с заброшенными шайбами. Отмечу, что мы находимся в середине регулярного сезона. Пробуем разные сочетания. Линия Кадейкина здорово действовала. Также отмечу тройку Хохрякова.
Была ли проблема с игрой на маленькой площадке? Мы прекрасно понимали, как будет действовать соперник. Они прессинговали вдвоём, втроём. Они не оставляли свободного места, особенно на углах площадки», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».
- 30 ноября 2021
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