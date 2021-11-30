«Это было страшно». Бывший тренер «Рейнджерс» – об инциденте с Панариным и Назаровым

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал инцидент форварда Артемия Панарина с тренером Андреем Назаровым.

«Панарин – талант мирового уровня. Люди не понимают, насколько он силён по-хоккейному. Метр восемьдесят, 76 килограммов, видение – выше всех похвал, элитный хоккейный интеллект, великолепное катание. Он умеет практически всё. У него заразительный характер, партнёры его обожают, он делает всех вокруг лучше.

Когда в прошлом году Панарину пришлось пройти через странную фазу, связанную с Россией и семьёй, это было страшно. У него было не самое лёгкое детство. Все люди разные. Прежде всего он – 30-летний человек, а уже потом – 30-летний хоккеист. Люди думают, что профессиональные спортсмены неуязвимы и не сталкиваются с жизненными трудностями, как все другие люди, но это не так.

Сейчас люди всё чаще начинают говорить о душевном здоровье и таких вещах. Атлеты от этого тоже не застрахованы. Надо держать это в уме, когда тренируешь игроков. Для него это были непростые времена, он пропустил 10 матчей, нам от этого легче не стало. Панарин – зажигательный игрок и зажигательный человек», – сказал Куинн в подкасте The Cam&Strick.