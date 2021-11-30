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«Локомотив» по буллитам выиграл у «Спартака» и прервал серию поражений

«Локомотив» по буллитам выиграл у «Спартака» и прервал серию поражений
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Сегодня, 30 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» московский «Спартак» принимал ярославский «Локомотив» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой ярославцев после серии буллитов со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На второй минуте счёт открыли гости – Артур Каюмов забил после передач Артёма Анисимова и Егора Коршкова, однако спустя две минуты хозяева сделали счёт равным благодаря голу Джейка Виртанена. Его ассистентами стали Йори Лехтеря и Тим Хед.

В серии буллитов ярославцы победили со счётом 3:1.

Напомним, что перед игрой спартаковцы имели двухматчевую серию побед, обыграв «Куньлунь» (6:4) и московское «Динамо» (4:1), «Локомотив» проиграл две встречи кряду – «Трактору» (1:2, ОТ) и «Йокериту» (0:2).

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Анисимов, Коршков) – 01:25' (5x5)   1:1 Виртанен (Лехтеря, Хед) – 03:32' (5x5)   1:2 Анисимов – 65:00' (ПБ)
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