«Локомотив» по буллитам выиграл у «Спартака» и прервал серию поражений

Сегодня, 30 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» московский «Спартак» принимал ярославский «Локомотив» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой ярославцев после серии буллитов со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
На второй минуте счёт открыли гости – Артур Каюмов забил после передач Артёма Анисимова и Егора Коршкова, однако спустя две минуты хозяева сделали счёт равным благодаря голу Джейка Виртанена. Его ассистентами стали Йори Лехтеря и Тим Хед.
В серии буллитов ярославцы победили со счётом 3:1.
Напомним, что перед игрой спартаковцы имели двухматчевую серию побед, обыграв «Куньлунь» (6:4) и московское «Динамо» (4:1), «Локомотив» проиграл две встречи кряду – «Трактору» (1:2, ОТ) и «Йокериту» (0:2).
- 30 ноября 2021
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