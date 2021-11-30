Шипачёв вышел на четвёртое место в списке бомбардиров за всю историю «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» принимало казанский «Ак Барс» и одержало победу со счётом 4:1. Нападающий Вадим Шипачёв оформил дубль, отдал результативную передачу и вышел на четвёртое место в истории по количеству набранных очков в составе бело-голубых.
Вторая шайба Шипачёва, заброшенная в пустые ворота, стала 273-м очком для хоккеиста в составе динамовцев. Таким образом, 34-летний нападающий вошёл в топ-4 бомбардиров за всю историю клуба, превзойдя результат Сергея Светлова (272).
Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634), второе место занимает Анатолий Семёнов (303), топ-3 замыкает Владимир Юрзинов (275).
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