Шипачёв вышел на четвёртое место в списке бомбардиров за всю историю «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» принимало казанский «Ак Барс» и одержало победу со счётом 4:1. Нападающий Вадим Шипачёв оформил дубль, отдал результативную передачу и вышел на четвёртое место в истории по количеству набранных очков в составе бело-голубых.



Вторая шайба Шипачёва, заброшенная в пустые ворота, стала 273-м очком для хоккеиста в составе динамовцев. Таким образом, 34-летний нападающий вошёл в топ-4 бомбардиров за всю историю клуба, превзойдя результат Сергея Светлова (272).



Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634), второе место занимает Анатолий Семёнов (303), топ-3 замыкает Владимир Юрзинов (275).