Шипачёв праздновал с фанатами, чирлидерши заряжали «Динамо» на победу. Лучшие фото с матча

30 ноября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало уверенную победу над «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова.

Нападающий Вадим Шипачёв оформил дубль и отдал результативную передачу, выйдя на четвёртое место в истории по количеству набранных очков в составе бело-голубых.



Вторая шайба Шипачёва, заброшенная в пустые ворота, стала 273-м очком для хоккеиста в составе динамовцев. 34-летний нападающий вошёл в топ-4 бомбардиров за всю историю клуба, превзойдя результат Сергея Светлова (272).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.