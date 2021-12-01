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Наместников помог «Детройту» одержать победу над «Бостоном»

Наместников помог «Детройту» одержать победу над «Бостоном»
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Чех Филип Задина из «Детройта» открыл счёт на 25-й минуте. В 3-м периоде «Бостон» сравнял счёт благодаря шайбе Давида Пастрняка. Победу гостям принёс гол Марка Стаала на 51-й минуте, голевая передача на счету Владислава Наместникова.

Прошлая встреча этих команд закончилась победой «Бостона» со счётом 5:1. Эта победа стала для «Детройта» третьей подряд и трёхтысячной в истории.

«Бостон Брюинз» на данный момент занимают 10-ю строчку в Восточной Конференции, «Детройт Ред Уингз» идут восьмыми.

Уже завтра «Ред Уингз» дома встретятся с «Сиэтл Кракен». «Брюинз» 3 ноября отправятся в гости к «Нэшвиллу».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Задина (Зутер) – 25:03' (5x5)   1:1 Пастрняк (Холл, Макэвой) – 46:20' (5x3)   1:2 Стаал (Наместников, Линдстрём) – 51:33' (6x5)
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