Наместников помог «Детройту» одержать победу над «Бостоном»

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Чех Филип Задина из «Детройта» открыл счёт на 25-й минуте. В 3-м периоде «Бостон» сравнял счёт благодаря шайбе Давида Пастрняка. Победу гостям принёс гол Марка Стаала на 51-й минуте, голевая передача на счету Владислава Наместникова.
Прошлая встреча этих команд закончилась победой «Бостона» со счётом 5:1. Эта победа стала для «Детройта» третьей подряд и трёхтысячной в истории.
«Бостон Брюинз» на данный момент занимают 10-ю строчку в Восточной Конференции, «Детройт Ред Уингз» идут восьмыми.
Уже завтра «Ред Уингз» дома встретятся с «Сиэтл Кракен». «Брюинз» 3 ноября отправятся в гости к «Нэшвиллу».
- 1 декабря 2021
-
06:04
-
05:51
-
05:49
-
05:38
-
05:29
-
04:49
-
03:30
-
03:11
-
02:43
-
01:31
-
01:16
-
00:02
- 30 ноября 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:28
-
23:17
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:22
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:50
-
21:31
-
21:24
-
21:14
-
21:08
-
20:51
-
20:14
-
19:23
-
18:50
-
18:15