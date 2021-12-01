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Гол и результативная передача Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной»

Гол и результативная передача Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них четвёртой кряду.

В составе «Миннесоты» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Джордан Гринвей, Юнас Бродин и Маркус Фолиньо. За «Аризону» забрасывали Клейтон Келлер и Антон Строльман.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 54 секунды и отметился голом и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Теперь в его активе 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона. У его соотечественника и партнёра по команде защитника Дмитрия Куликова также голевая передача, он набрал 10-е (1+9) очко в сезоне.

27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 16.01 на льду заработал коэффициент полезности «-2».

«Миннесота», набрав 31 очко в 22 матчах, обходит «Калгари Флэймз» (31) и «Эдмонтон Ойлерз» (30) и теперь возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Кессел, Гостисбер) – 05:58' (5x5)   1:1 Эрикссон Эк (Куликов, Гринвей) – 07:06' (5x5)   2:1 Капризов (Хартман, Голигоски) – 27:20' (5x5)   3:1 Гринвей (Меррилл, Раск) – 34:19' (5x5)   4:1 Бродин (Капризов, Хартман) – 39:56' (5x5)   4:2 Строльман (Чикран, Келлер) – 45:58' (5x5)   5:2 Фолиньо (Бродин, Гринвей) – 47:42' (5x5)
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