Гол и результативная передача Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них четвёртой кряду.
В составе «Миннесоты» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Джордан Гринвей, Юнас Бродин и Маркус Фолиньо. За «Аризону» забрасывали Клейтон Келлер и Антон Строльман.
24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 54 секунды и отметился голом и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Теперь в его активе 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона. У его соотечественника и партнёра по команде защитника Дмитрия Куликова также голевая передача, он набрал 10-е (1+9) очко в сезоне.
27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 16.01 на льду заработал коэффициент полезности «-2».
«Миннесота», набрав 31 очко в 22 матчах, обходит «Калгари Флэймз» (31) и «Эдмонтон Ойлерз» (30) и теперь возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ.
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