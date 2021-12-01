Покер Форсберга принёс «Нэшвиллу» победу над «Коламбусом». У Тренина — 10-й гол в карьере

На «Бриджстоун-Арене» в Нэвилле (США) состоялся матч «Нэшвилл Предаторз» с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, завершившийся победой хозяев со счётом 6:0.

Россиянин Яков Тренин забросил вторую шайбу «Нэшвилла» на 12-й минуте, которая стала для него 10-й в карьере в НХЛ. На счету шведского хоккеиста Филипа Форсберга четыре шайбы – по две в 1-м и 2-м периодах. Точку в матче поставил гол Ника Казинса на 47-й минуте.

«Нэшвилл» занимает шестую строчку в Западной конференции, чередуя в последних шести матчах победы и поражения. «Коламбус» со вторым поражением подряд идёт на 9-м месте в Восточной конференции.

«Нэшвилл Предаторз» 3 декабря примет «Бостон Брюинз», а «Коламбус» в этот день отправится в гости к «Далласу», лидирующему на данный момент в матче с «Каролиной» (3:0).