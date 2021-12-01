Хет-трик Хинца принёс «Далласу» победу над «Каролиной», которая стала 5-й кряду

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Далласа» хет-триком отметился 25-летний финский форвард Роопе Хинц, забросивший 8-ю, 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне, автором ещё одной шайбы стал Джо Павелски. Единственную шайбу в составе «Каролины» забросил Еспери Котканиеми.

Российские форварды «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились, у Александра коэффициент полезности «-1», как и у его коллеги по амплуа и соотечественника из «Харрикейнз» Андрея Свечникова.

Отметим, что ворота «Старз» в этой игре защищал Брэйден Холтби, отразивший 39 бросков из 40.