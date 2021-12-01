«Тампа» забросила шайбу после броска с центра поля. Она залетела от борта за воротами

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.



Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон пропустил три подряд курьёзные шайбы, одна из которых – была вбросом в зону с центра поля. После броска в сторону ворот шайба попала в борт за воротами и отлетела в голкипера, после чего пересекла линию ворот.

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Напомним, к пятой минуте матча «Тампа» вела 3:0, однако по итогам встречи уступила в серии буллитов (3:4).



Отметим, что ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 30 бросков из 33.