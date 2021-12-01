СКА проведёт декабрьские домашние матчи в ретроформе

Петербургский СКА проведёт домашние матчи, которые состоятся в декабре, в ретроформе, сообщает официальный сайт армейцев.

22 декабря 2021 года хоккейному клубу СКА исполнится 75 лет. В честь этого юбилея армейцы весь месяц на домашнем льду будут выступать в ретроформе, созданной по мотивам свитеров, в которых ленинградская команда в 1987 году завоевала вторые в своей истории медали чемпионата страны. Весной этой армейской бронзе исполнится 35 лет.



Похожую форму с крупной красной звездой и буквами СКА носили такие хоккеисты, как Николай Дроздецкий, Василий Каменев, Сергей Черкас, Михаил Кравец, Николай Маслов, Святослав Хализов и многие другие. В том сезоне ленинградцы набрали 49 очков в 40 матчах, на семь баллов опередив «Крылья Советов», которые остались на четвёртой строчке.



В ретроформе СКА проведёт пять матчей: 1 декабря с минским «Динамо», 3 декабря с «Йокеритом», 12 декабря с московским «Динамо», 20 декабря со «Спартаком» и в день рождения, 22 декабря, с ЦСКА.