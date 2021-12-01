Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Адмирала» покинет клуб после слов «Эта команда может любого тренера закопать»

Тренер «Адмирала» покинет клуб после слов «Эта команда может любого тренера закопать»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Горбенко в ближайшее время покинет дальневосточный клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Горбенко уже объявлено об увольнении.

Отмечается, что новый главный тренер «моряков» Леонид Тамбиев не заинтересован в совместной работе с этим специалистом.

Напомним, 28 ноября после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:8) на тот момент исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко резко высказался о команде. «Эта команда может любого тренера закопать», — прокомментировал результат встречи наставник.

Через два дня «Адмирал» объявил о назначении и. о. главного тренера команды экс-наставника карагандинской «Сарыарки» Леонида Тамбиева.

Новость по теме
«Эта команда может любого тренера закопать». Наставник «Адмирала» — после поражения 2:8
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021