Тренер «Адмирала» покинет клуб после слов «Эта команда может любого тренера закопать»

Главный тренер «Адмирала» Олег Горбенко в ближайшее время покинет дальневосточный клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Горбенко уже объявлено об увольнении.
Отмечается, что новый главный тренер «моряков» Леонид Тамбиев не заинтересован в совместной работе с этим специалистом.
Напомним, 28 ноября после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:8) на тот момент исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко резко высказался о команде. «Эта команда может любого тренера закопать», — прокомментировал результат встречи наставник.
Через два дня «Адмирал» объявил о назначении и. о. главного тренера команды экс-наставника карагандинской «Сарыарки» Леонида Тамбиева.
- 1 декабря 2021
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