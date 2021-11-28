«Эта команда может любого тренера закопать». Наставник «Адмирала» — после поражения 2:8

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:8).

«Да какие здесь могут быть комментарии… Счёт на табло, поэтому комментариев особо нет. Я не знаю, что сказать при такой работе. Комментариев у меня нет, если честно», — сказал Горбенко на пресс-конференции.

«Мне кажется, эта команда может любого тренера закопать», — добавил тренер после пресс-конференции.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» разгромил «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 8:2 (1:1, 4:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.