На матчах СКА и «Зенита» в Санкт-Петербурге разрешили заполнять арены на 50%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своём телеграм-канале сообщил о решении по поводу заполняемости спортивных арен города в период пандемии коронавируса.



«Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея, и у меня отличные новости. Город согласовал 50-процентную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в декабре. А это значит, что матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею смогут посмотреть вживую ещё больше людей!



Это также относится к матчам «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур Арене», чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам «АСА 113», «Финалу четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50-процентной заполняемостью площадок.



При этом сохраняются все действующие ограничения — на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание», — говорится в сообщении.