На матчах СКА и «Зенита» в Санкт-Петербурге разрешили заполнять арены на 50%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своём телеграм-канале сообщил о решении по поводу заполняемости спортивных арен города в период пандемии коронавируса.
«Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея, и у меня отличные новости. Город согласовал 50-процентную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в декабре. А это значит, что матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею смогут посмотреть вживую ещё больше людей!
Это также относится к матчам «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур Арене», чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам «АСА 113», «Финалу четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50-процентной заполняемостью площадок.
При этом сохраняются все действующие ограничения — на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание», — говорится в сообщении.
- 1 декабря 2021
-
21:10
-
20:41
-
20:23
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
17:53
-
17:18
-
16:58
-
16:44
-
16:11
-
15:21
-
14:42
-
14:10
-
13:45
-
13:43
-
13:34
-
13:12
-
12:47
-
12:01
-
11:30
-
11:14
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:00
-
08:54