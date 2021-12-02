Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 2 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 2 декабря.
В Западной конференции на единоличное первое место вышел финский «Йокерит», после победы в матче с «Витязем» набравший 50 очков в 35 встречах. На второй строчке остался ЦСКА — у армейцев 48 баллов после 35 матчей. На третью позицию вышла «Северсталь», обыгравшая в серии буллитов рижское «Динамо» и обошедшая московских динамовцев на два очка, — у череповчан 48 баллов после 34 матчей. СКА остался на пятой строчке, набрав 45 очков в 34 встречах.
На Востоке первое месте сохранил «Металлург». У магнитогорской команды 55 очков в 34 матчах. Следом идёт «Трактор» — у челябинцев на два балла меньше, но при этом на две сыгранные встречи больше. Третью позицию занимает «Ак Барс», набравший в 35 матчах 47 очков.
- 2 декабря 2021
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