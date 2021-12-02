26-летний Хант повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ, ему помог отличиться Панарин

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В первом периоде Драйден Хант увеличил преимущество «Рейнджерс» после шикарного голевого паса от российского нападающего Артемия Панарина. Данным результативным действием Хант повторил свой личный рекорд по голам в НХЛ.



Эта шайба стала третьей в сезоне для Ханта. Данного результата он смог добиться за 21 встречу НХЛ. До этого три шайбы в сезоне ему удавалось забросить за «Аризону Койотс» (2020/21) и за «Флориду Пантерз» (2018/19). В первом случае ему понадобилось 26 игр, а во втором 31 матч.

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