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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали россиянин Артемий Панарин, Джейкоб Труба, Драйден Хант и Крис Крайдер. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Морган Фрост.

В первом периоде Хант увеличил преимущество «Рейнджерс» после шикарного голевого паса от Панарина. Данным результативным действием Хант повторил свой личный рекорд по голам в НХЛ.

Эта шайба стала третьей в сезоне для Ханта. Данного результата он смог добиться за 21 встречу НХЛ. До этого три шайбы в сезоне ему удавалось забросить за «Аризону Койотс» (2020/21) и за «Флориду Пантерз» (2018/19). В первом случае ему понадобилось 26 игр, а во втором 31 матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Труба (Какко, Лундквист) – 03:41' (5x4)   2:0 Хант (Панарин, Фокс) – 09:32' (5x5)   3:0 Крайдер (Какко, Зибанеджад) – 20:34' (5x5)   3:1 Фрост (Аткинсон, Жиру) – 29:37' (5x5)   4:1 Панарин – 59:16' (en)
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