Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей забивали россиянин Артемий Панарин, Джейкоб Труба, Драйден Хант и Крис Крайдер. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Морган Фрост.



В первом периоде Хант увеличил преимущество «Рейнджерс» после шикарного голевого паса от Панарина. Данным результативным действием Хант повторил свой личный рекорд по голам в НХЛ.



Эта шайба стала третьей в сезоне для Ханта. Данного результата он смог добиться за 21 встречу НХЛ. До этого три шайбы в сезоне ему удавалось забросить за «Аризону Койотс» (2020/21) и за «Флориду Пантерз» (2018/19). В первом случае ему понадобилось 26 игр, а во втором 31 матч.