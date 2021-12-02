«Ванкувер» победил «Оттаву» со счётом 6:2, у Подколзина и Зуба «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.



В составе победителей забивали Таннер Пирсон, Тайлер Мотт, Люк Шенн, Бо Хорват, Джей Ти Миллер и Алекс Чиассон. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адам Годетт и Брэди Ткачук. Российский защитник Никита Зайцев очков не набрал. У защитника Артёма Зуба и нападающего Василия Подколзина коэффициент полезности «-1».



«Ванкувер» в прошлом матче обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1.



«Оттава», в свою очередь, проиграла шестой матч кряду.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.