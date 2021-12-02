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«Ванкувер» победил «Оттаву» со счётом 6:2, у Подколзина и Зуба «-1»

«Ванкувер» победил «Оттаву» со счётом 6:2, у Подколзина и Зуба «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Таннер Пирсон, Тайлер Мотт, Люк Шенн, Бо Хорват, Джей Ти Миллер и Алекс Чиассон. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адам Годетт и Брэди Ткачук. Российский защитник Никита Зайцев очков не набрал. У защитника Артёма Зуба и нападающего Василия Подколзина коэффициент полезности «-1».

«Ванкувер» в прошлом матче обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1.

«Оттава», в свою очередь, проиграла шестой матч кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Пирсон (Гарланд, Шенн) – 01:38' (5x5)   1:1 Годетт (Браун, Тирни) – 11:52' (5x4)   1:2 Мотт (Гарланд, Берроуз) – 22:38' (5x5)   1:3 Шенн (Хьюз, Миллер) – 39:31' (4x4)   1:4 Хорват (Хьюз, Демко) – 44:02' (4x4)   1:5 Чиассон (Миллер, Хьюз) – 47:38' (5x4)   2:5 Ткачук (Мете, Норрис) – 53:42' (5x5)   2:6 Миллер – 57:10' (5x4)
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