«Ванкувер» победил «Оттаву» со счётом 6:2, у Подколзина и Зуба «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей забивали Таннер Пирсон, Тайлер Мотт, Люк Шенн, Бо Хорват, Джей Ти Миллер и Алекс Чиассон. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адам Годетт и Брэди Ткачук. Российский защитник Никита Зайцев очков не набрал. У защитника Артёма Зуба и нападающего Василия Подколзина коэффициент полезности «-1».
«Ванкувер» в прошлом матче обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1.
«Оттава», в свою очередь, проиграла шестой матч кряду.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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