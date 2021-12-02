Макдэвид обошёл Троттье и вышел на шестое место в списке ассистентов НХЛ до 25 лет

Сегодня, 2 декабря, в Филадельфии (США) на арене «Иэн Уолш» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги. Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка – забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик. Последняя результативная передача стала для него 404-й в НХЛ, и он вышел на шестое место по этому показателю среди игроков не старше 25 лет, опередив Брайана Троттье.
Ближайшая цель Коннора – Пол Коффи. Чаще всех в НХЛ ассистировал Уэйн Гретцки (787), второе место занимает Марио Лемье (493), тройку замыкает Дейл Хаверчук (440). На четвёртом месте располагается Бобби Орр (425).
Макдэвид в текущем сезоне забросил 15 шайб и отдал 25 результативных передач, благодаря чему возглавляет список ассистентов чемпионата.
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