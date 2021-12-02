Галлан: Шестёркин сделал несколько невероятных сейвов, он держал нас в игре

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жеррар Галлан поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестёркина во встрече с «Филадельфией Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ (4:1).

«Шести сделал несколько невероятных сейвов, особенно в меньшинстве. Мы несколько растеряли темп после этого пятиминутного штрафа. Наверное, ребята подустали, однако голкипер держал нас в игре», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Первой звездой матча признан именно российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 33 броска.



В текущем сезоне Шестёркин провёл 17 матчей в НХЛ и оформил один шат-аут. «Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 31 очком после 21 матча. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.