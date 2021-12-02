Шестёркин совершил сейв клюшкой полевого игрока
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
По ходу матча голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил сейв клюшкой полевого игрока, а всего сделал33 спасения после 34 бросков.
Видео можно посмотреть здесь.
По итогам матча вратаря признали первой звездой.
В текущем сезоне Шестёркин провёл 17 матчей в НХЛ и оформил один шат-аут. «Рейнджерс» после 21 матча с 31 очком занимает пятое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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