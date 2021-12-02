Волков: со дня на день «Авангард» должен подписать контракт с Семёновым

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о переговорах с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Кириллом Семёновым, который был выставлен на драфт отказов НХЛ.
«Со дня на день мы должны подписать контракт с Семёновым, мы общаемся с середины ноября», – цитирует Волкова «Р-Спорт».
В текущем сезоне 27-летний Семёнов принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых не набрал очков. В АХЛ он отыграл девять матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Он является лучшим бомбардиром этого клуба.
Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы с «Авангардом» в розыгрыше Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 9 (4+5) баллов в 23 встречах.
- 2 декабря 2021
-
12:24
-
11:52
-
11:33
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:56
-
09:33
-
09:22
-
09:08
-
08:53
-
08:48
-
08:29
-
07:47
-
07:24
-
07:05
-
06:58
-
06:58
-
06:50
-
06:39
-
06:35
-
06:28
-
06:23
-
06:13
-
06:11
-
06:03
-
05:44
-
05:36
-
04:49
-
00:00
- 1 декабря 2021
-
23:52
-
23:50
-
23:27
-
23:17