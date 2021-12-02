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Ломакин — о клубе из ОАЭ в КХЛ: думаю, это точно будет интересно жёнам хоккеистов

Ломакин — о клубе из ОАЭ в КХЛ: думаю, это точно будет интересно жёнам хоккеистов
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Нападающий «Дубай Майти Кэмелз» Юрий Ломакин прокомментировал вероятность появления в КХЛ клуба из ОАЭ.

«Люди в курсе, что к ним едет КХЛ с матчем? Обычный человек, далёкий от хоккея, конечно, не в курсе. Те, кто связан с хоккеем, всё знают. Канадцам, шведам и в первую очередь русским это интересно, но не думаю, что будет ажиотаж.

Заявления шейхов о клубе КХЛ? Я этих заявлений не слышал, но несколько дней назад читал, все телеграм-каналы писали о клубе из Дубая. Конечно, КХЛ в Дубае — звучит красиво, но это вопрос интереса, кому это надо.

Жёнам хоккеистов точно, думаю, желающих будет немало. Но одного желания хоккеистов и их жён недостаточно.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов недавно сказал, что не хотел бы лететь в Дубай из-за тяжёлой логистики? Он на эмоциях сказал, после поражения. Сюда лететь легче, чем в Хабаровск или Владивосток. Рейс из Москвы длится четыре с половиной часа, один-два фильма посмотришь — и ты уже тут. Да и разница во времени всего час», — сказал Ломакин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Клуб КХЛ в Дубае – звучит красиво, но вопрос – кому это надо». Есть ли хоккей в Эмиратах? «Клуб КХЛ в Дубае – звучит красиво, но вопрос – кому это надо». Есть ли хоккей в Эмиратах?
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