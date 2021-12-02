Кагарлицкий: никто не будет против, если в КХЛ появится клуб из Дубая. В Майами же играют

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», который состоится завтра, 3 декабря, в Дубае. Начало — в 16:15 мск.



«Как в Дубае? Хорошо. На аренах – супер, но лёд для нас пока немного странный. Я так понял, его недавно залили, надо вкатиться. Обе команды будут в одинаковых условиях.



В «Авангарде» сказали, что лёд лучше балашихинского? Мы там в этом сезоне не играли, им виднее.



Мы не успели расслабиться. Встали, позавтракали, поехали на тренировку, никуда не ходили, моря не видели. Завтра будет серьёзный матч, нам нужны два очка, расслабляться некогда. Пока никаких планов, ничего не планировали. Мы приехали сюда не отдыхать.



У многих ОАЭ ассоциируется со сборами? Нет, у меня таких сборов не было, но слышал, что раньше «Ак Барс» сюда прилетал, катались в Dubai Mall с Владимиром Крикуновым. Раньше Дубай ассоциировался с отдыхом, часто прилетали сюда с семьёй.



Если здесь будет создан клуб КХЛ, как выживать игрокам в таких условиях? В Майами ребята же как-то в хоккей играют, все живые. Жара? Ничего страшного. Думаю, никто не будет против того, чтобы в КХЛ появился клуб из Дубая. Всегда интересно посмотреть новые страны, некоторые из ребят впервые прилетели в ОАЭ.



Самое необычное место, где играл в хоккей до Эмиратов? Во дворе. В Череповце мы катались на открытом льду, когда я начинал заниматься хоккеем. Для меня этот опыт самый интересный», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба клуба.