Бочаров: хорошо, что быстро забили «Барысу». В нынешнем хоккее отыграться с 0:3 несложно

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал победу над «Барысом» (4:2).



«Хорошо, что забили быстрые голы. Можно сказать, сделали результат. Впереди был ещё весь матч. В нынешнем хоккее с 0:3 отыграться не так сложно — примером этому было множество матчей. Ребята молодцы, выстояли, помогли мне. Конечно, было несколько ненужных удалений, но самое главное, что победили.



Наверное, ключевым моментом стало меньшинство, когда играли почти две минуты «3 на 5» при счёте 4:2. Как удалось выстоять? Согласен, что это был ключевой момент. После того как выстояли «3 на 5», игроки «Барыса» больше не создавали опасных ситуаций. Видимо, тоже уже отдали последние силы. Повторюсь, что все молодцы, что выстояли в нужный момент. Если бы счёт был 3:4 — концовка была бы очень весёлая.



Впереди матч с «Салаватом Юлаевым»? Самое главное — восстановиться, сделать правильные выводы после «Барыса». Уфа тоже хороший соперник и всегда интересно играть на их площадке. Нужно выйти и постараться продлить победную серию», — цитирует Бочарова пресс-служба клуба.