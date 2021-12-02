«Сочи» прервал серию из четырёх побед подряд, уступив дома «Сибири»

Новосибирская «Сибирь» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги оказалась сильнее ХК «Сочи» со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



На 35-й минуте открыл счёт словацкий защитник гостей Михал Чайковски, голевой пас сделали Антон Шенфельд и Александр Шаров. Через две с половиной минуты удвоил преимущество подопечных Андрея Мартемьянова нападающий Антон Шенфельд, которому ассистировал Валентин Пьянов.

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Сочинцы сумели забросить шайбу на 42-й минуте, отличился форвард Никита Феоктистов, результативные баллы также набрали Василий Глотов и Иван Мищенко.



«Сибирь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 35 встреч. «Сочи» — на 10-й строчке Запада, заработав 32 балла после 35 игр.