Флёри — в воротах «Чикаго» на матч с «Кэпиталз». Он — рекордсмен по голам от Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча пройдёт в пятницу, 3 декабря, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало — в 3:00 мск.
Главный тренер «Чикаго» Дерек Кинг сообщил, что место в воротах гостей займёт Марк-Андре Флёри. 37-летний голкипер является рекордсменом по числу пропущенных шайб от российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. 36-летний форвард забросил Флёри 24 шайбы в 41 матче.
Самым «удобным» вратарём для Овечкина является Деван Дубник, пропустивший от него 12 голов за девять игр.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 23 встреч. «Чикаго» — на 15-й строчке Запада, имея в своём активе 16 баллов после 21 игры.
- 2 декабря 2021
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:55
-
20:52
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:24
-
19:11
-
18:56
-
18:47
-
18:27
-
18:06
-
17:29