Флёри — в воротах «Чикаго» на матч с «Кэпиталз». Он — рекордсмен по голам от Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча пройдёт в пятницу, 3 декабря, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало — в 3:00 мск.



Главный тренер «Чикаго» Дерек Кинг сообщил, что место в воротах гостей займёт Марк-Андре Флёри. 37-летний голкипер является рекордсменом по числу пропущенных шайб от российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. 36-летний форвард забросил Флёри 24 шайбы в 41 матче.



Самым «удобным» вратарём для Овечкина является Деван Дубник, пропустивший от него 12 голов за девять игр.



«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 23 встреч. «Чикаго» — на 15-й строчке Запада, имея в своём активе 16 баллов после 21 игры.