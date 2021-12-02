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Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон помещён в коронавирусный протокол

Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон помещён в коронавирусный протокол
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Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон помещён в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает в «твиттере» журналист Джим Рутерфорд, на ближайший матч «блюзменов» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в качестве запасного вратаря вызван Чарли Линдгрен, играющий в АХЛ за фарм-клуб — «Спрингфилд Тандербёрдс».

В текущем регулярном чемпионате Биннингтон принял участие в 16 матчах, выиграв в восьми из них, отбивая 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,80.

«Сент-Луис» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 22 матчей набрав 27 очков.

Матч между «Сент-Луисом» и «Тампой» пройдёт в пятницу, 3 декабря. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

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