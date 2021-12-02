Немировски: хороший матч с «Металлургом», но нужно было сыграть надёжнее в обороне

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о прошедшей встрече с «Металлургом» (1:3).



«Хорошая игра, в которой сумели забить первыми. Но затем неверно сыграли в концовке второго периода. Специально выпустили сдерживающее звено, а получилось, что трое игроков оказались слишком высоко. Надо было сыграть надёжнее в обороне, удержать преимущество до перерыва.



В эпизоде с третьим голом не понимаю, почему наши игроки применили такую расстановку на вбрасывании в чужой зоне. Никогда так не делали на тренировках, так что нам есть о чём поговорить с игроками завтра. Сегодня в защите дебютировал Даниил Ганюшкин. Естественно, ему было сложно. Дали ему сыграть несколько смен, чтобы другие защитники могли передохнуть. На следующий матч ситуация с составом будет точно такая же», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.