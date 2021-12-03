Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 3 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 3 декабря.
В Западной конференции первое место сохраняет финский «Йокерит», набравший 50 очков в 35 встречах. Сравнялся с лидером по баллам ЦСКА — у армейцев 50 очков после 36 матчей. Подопечные Сергея Фёдорова обыграли «Локомотив» (1:0, ОТ). На третье место вышло московское «Динамо», в своей встрече обыгравшее «Барыс» (4:2). У бело-голубых 48 очков после 35 игр.
В Восточной конференции первое место сохраняет «Металлург», накануне обыгравший в гостях «Торпедо» (3:1). У магнитогорской команды 57 очков после 35 матчей. На второй строчке — «Трактор», имеющий на четыре балла меньше, но при этом на две сыгранные встречи больше. Коллектив Анвара Гатиятулина уступил вчера «Амуру» (0:2). Третью позицию занимает «Ак Барс», набравший в 35 матчах 47 очков.
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