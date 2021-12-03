Капризов отличился в игре с «Нью-Джерси», продлив результативную серию до 4 матчей

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 2:0.

Счёт в матче был открыт на 9-й минуте – отличиться удалось 24-летнему форварду «Уайлд» Кириллу Капризову. Ему ассистировали Райан Хартман и голкипер Каапо Кяхкёнен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты».

Таким образом, Капризов продлил свою результативную серию до четырёх матчей, в которых ему удалось набрать восемь (3+5) очков. Всего в текущем сезоне на его счету уже 26 (8+18) баллов за результативность в 23 матчах при показателе полезности «+7».