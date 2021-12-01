Овечкин, Капризов и Орлов названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вошли в число звёзд ноября среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.

Овечкин в 15 матчах месяца набрал 22 (10+12) очка при показателе полезности «+9», став вторым бомбардиром лиги в ноябре. Он в 27-й раз за карьеру забросил не менее 10 шайб за один календарный месяц, обогнал Бретта Халла в списке снайперов всех времён, а в матче с «Флоридой» оформил 28-й хет-трик в карьере.

Капризов в 14 матчах месяца набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+10», став вторым бомбардиром и снайпером среди россиян в ноябре. В матче с «Далласом» нападающий установил личный рекорд по количеству очков за матч (4), и повторил его в матче с «Виннипегом». Кроме того, он побил клубный рекорд по количеству очков в первых 20 матчах сезона (22), который ранее принадлежал Мариану Габорику (21 очко).

Орлов в декабре стал шестым бомбардиром среди россиян, он забросил три шайбы и сделал семь передач, при этом два его гола – в матчах с «Детройтом» и «Каролиной» — стали победными. Орлов проводил на льду в среднем 20.03 минуты за игру и по показателю полезности в месяце («+12») занимает третью строчку в НХЛ.