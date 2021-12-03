Антон Форсберг повторил рекорд Крэйга Андерсона, установленный в 2011 году

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Роли на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Главным героем матча стал голкипер «Оттавы» Антон Форсберг, отразивший 47 бросков из 49. Шведский вратарь повторил клубный рекорд по сейвам в матче, который завершился победой «сенаторов». Ранее клубный рекорд по отражённым броскам в победном матче единолично принадлежал американскому голкиперу Крэйгу Андерсону, который отразил 47 бросков 20 февраля 2011 года.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил свою 9-ю шайбу в сезоне. В его активе стало 21 (9+12) очков в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
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