Дубль Капризова и шайба Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



Яркий матч в составе победителей выдал россиянин Кирилл Капризов, забросивший две шайбы (на 8-й и 22-й минутах), а также поучаствовавший в результативной атаке, завершившейся голом Дмитрия Куликова (30). Ещё два гола в составе победителей забили Рем Питлик (11) и Райан Хартман (56).



У проигравших отличились Райан Грейвз (22) и Томаш Татар (27).

Кирилл Капризов в четвёртый раз за сезон набрал три и более очков за игру. Больше таких результативных выступлений в текущем сезоне только у трёх хоккеистов: Леона Драйзайтля (9), Александра Овечкина (6) и Коннора Макдэвида (6).