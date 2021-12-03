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Дубль Капризова и шайба Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Нью-Джерси»

Дубль Капризова и шайба Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Яркий матч в составе победителей выдал россиянин Кирилл Капризов, забросивший две шайбы (на 8-й и 22-й минутах), а также поучаствовавший в результативной атаке, завершившейся голом Дмитрия Куликова (30). Ещё два гола в составе победителей забили Рем Питлик (11) и Райан Хартман (56).

У проигравших отличились Райан Грейвз (22) и Томаш Татар (27).

Кирилл Капризов в четвёртый раз за сезон набрал три и более очков за игру. Больше таких результативных выступлений в текущем сезоне только у трёх хоккеистов: Леона Драйзайтля (9), Александра Овечкина (6) и Коннора Макдэвида (6).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Капризов (Хартман, Кяхкёнен) – 08:49' (5x5)   2:0 Питлик (Раск) – 11:09' (5x5)   3:0 Капризов (Цуккарелло, Голигоски) – 22:28' (5x5)   3:1 Грейвз (Хэмилтон, Маклауд) – 22:52' (5x5)   3:2 Татар (Хэмилтон) – 27:40' (5x5)   4:2 Куликов (Хартман, Капризов) – 30:27' (5x5)   5:2 Хартман (Голигоски) – 56:05' (5x5)
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