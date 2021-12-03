Пашков: к матчу в ОАЭ отношусь с юмором. Бросаем китайскую игрушку, подбираем арабскую

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о предстоящем матче между «Авангардом» и «Ак Барсом» в Дубае (ОАЭ) в рамках KHL World Games.



«Общаемся с ветеранами нашего хоккея, практически у всех настроение одно — настороженно-юмористическое.



С одной стороны, это весело и экзотично — хоккей у Персидского залива, зимой, для арабов, при плюс 30, в эпоху коронавируса. С другой стороны, мало кто понимает, зачем Россия выделяет милллионы на Дубай, если у нас в глубинке многие хоккейные города и клубы еле дышат.



Полагал, что в качестве одноразовой акции такой матч может стать полезным, поскольку привлечёт внимание к нашему хоккею и нашей лиге, сделает рекламу. Но буквально накануне узнал, что ни один федеральный канал игру не покажет. Вот это, конечно, «номер»! Ради «картинки» всё в общем-то и затевалось — чтобы увидеть весь этот экзотический антураж, реакцию заполненных трибун, шейхов. А теперь получаем местечковое событие, который народ толком не увидит, поскольку не у всех есть спутниковое ТВ с каналом КХЛ.



На мой взгляд, это удар по лиге. Надеюсь, тот же «Матч ТВ» в последний момент всё-таки одумается. Уберёт из «сетки» очередные бои без правил — ради экзотики из Эмиратов.



Ходят слухи, что в планах КХЛ — создание клуба в ОАЭ. Интересный проект? Скорее, как сейчас модно говорить, «фейковый».



На мой взгляд, никаких аргументов в пользу создания клуба КХЛ в Эмиратах нет — ни политических, ни спортивных, ни финансовых. Если кто-то найдёт хоть один — пожалуйста, готов выслушать. Но пока ничего не услышал.



Если говорить о спорте, то, думаю, неслучайно тот же Дмитрий Квартальнов ворчит, когда что-то говорит о нынешнем матче с «Авангардом». Пять-шесть часов перелёта туда, потом столько же обратно, при разнице в температуре под 35 градусов — всё это рано или поздно скажется на спортивной форме обеих команд.



Если кому-то так нужно расширение, то надо пройти Олимпиаду в Пекине и возродить «Куньлунь» в нормальном формате. Учитывая всю геополитику, этот проект вполне может быть успешным для КХЛ — но только при взаимодействии с российской хоккейной школой.



Во всяком случае мне хотелось бы, чтобы у КХЛ такая мотивация была. Именно поэтому к истории с ОАЭ отношусь с юмором. Чтобы не получилось так, что мы, как дети, бросаем китайскую игрушку — и тут же подбираем намного более сомнительную арабскую...» — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.