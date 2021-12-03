Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 3 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 3 декабря.
В Восточной конференции на первое место вышла «Флорида Пантерз», обыгравшая дома «Баффало Сэйбрз» (7:4). На их счету 35 баллов после 23 встреч. Равное количество очков с «Флоридой» имеет «Торонто Мэйпл Лифс», который провёл на одну игру больше. Замыкает тройку «Вашингтон Кэпиталз», набравший 34 очка после 24 матчей. В последней игре подопечные Питера Лавиолетта уступили по буллитам «Чикаго Блэкхоукс» (3:4, бул.)
На Западе таблицу возглавил «Калгари Флэймз», в последнем матче переигравший «Лос-Анджелес Кингз» (3:2) и имеющий 33 очка после 23 матчей. «Миннесота Уайлд», обыгравшая ночью «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2), имеет аналогичные показатели. Замыкает тройку «Эдмонтон Ойлерз», отстающий от лидеров на два балла при двух матчах в запасе.
- 3 декабря 2021
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