«Добро пожаловать на Ови-шоу». Овечкин подарил шайбу юному болельщику «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс» в очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



Российский нападающий хозяев Александр Овечкин перед матчем пожонглировал шайбой, после чего подарил её юному болельщику «Кэпиталз».



«Добро пожаловать на Ови-шоу», — написал твиттер-аккаунт Sportsnet.

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В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард принял участие в 24 матчах, набрав в них 38 (19+19) результативных очков при показателе полезности «+17».