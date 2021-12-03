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«Добро пожаловать на Ови-шоу». Овечкин подарил шайбу юному болельщику «Вашингтона»

«Добро пожаловать на Ови-шоу». Овечкин подарил шайбу юному болельщику «Вашингтона»
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«Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс» в очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин перед матчем пожонглировал шайбой, после чего подарил её юному болельщику «Кэпиталз».

«Добро пожаловать на Ови-шоу», — написал твиттер-аккаунт Sportsnet.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард принял участие в 24 матчах, набрав в них 38 (19+19) результативных очков при показателе полезности «+17».

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