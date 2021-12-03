А. Морозов — о возможном клубе в ОАЭ: всё будет зависеть от матча «Авангард» — «Ак Барс»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал проведение матча между «Авангардом» и «Ак Барсом» в Дубае, а также оценил вероятность появления в лиге команды из ОАЭ.



«Мы рады тому, что матчи KHL World Games возвращаются, благодарны «Авангарду», что согласились перенести домашний матч сюда. Для нас это стратегически важно. Ждём болельщиков, Дубай — перспективный регион, который может развиваться в сторону хоккея. Арена здесь комфортная, все команды довольны. Были проблемы со льдом, но «Авангард» подключил много международных компаний, чтобы решить эти проблемы.



По поводу команды в ОАЭ — всё будет зависеть от сегодняшнего мероприятия. Мы понимаем, что клуб должен соответствовать регламенту. Много сложностей с ареной, здесь даже не было заливочных машин. Пока нужно сконцентрироваться на проведении этого вынесенного матча», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.