Крылов: КХЛ практически ничего не потратила на проведение матча в Дубае

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о проведении матча с «Ак Барсом» в Дубае (ОАЭ).



«Я как член совета директоров горд, что КХЛ смогла поучаствовать в продвижении России на международной выставке. Страны здесь показывают тренды развития, а КХЛ — это часть нашей страны. Это самое главное, что мы смогли встроиться в это глобальное международное событие.



Когда мы говорили с Геннадием Тимченко о проведении такого матча, то ставили задачу покрыть сумму расходов на игру за счёт спонсоров. И сейчас можно сказать, что лига практически ничего не потратила. Дубай — дорогой город, поэтому в программе появилось ледовое шоу, много бизнес-мероприятий», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.