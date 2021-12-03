Журналист Sportsnet: никогда не смогу смириться с тем, что «Сиэтл» прошёл мимо Тарасенко
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Североамериканский журналист Sportsnet Ник Альберга на своей странице в «Твиттере» прокомментировал выступление российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в текущем сезоне.
«До сих пор не могу смириться с тем, что «Сиэтл» прошёл мимо Тарасенко.
И никогда не смогу», — говорится в сообщении.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 29-летний Тарасенко принял участие в 22 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «0».
Отметим, что летом во время драфта расширения «Сиэтл Кракен» мог забрать российского нападающего у «Сент-Луиса», однако принял решение не делать этого. В итоге из стана «блюзменов» был выбран защитник Винс Данн.
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